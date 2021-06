Agir pour réenchanter la poésie et la rendre accessible à tous

Promouvoir la poésie

En 2021, la poésie occupe encore une place importante dans notre société, même si elle parle moins aux jeunes. Pour y remédier, des associations organisent des actions pour démocratiser ce style littéraire. "Pour moi, la poésie est un refuge, que j’aille bien ou mal, je peux me retrouver et rencontrer les autres grâce à elle", témoigne Catel Tomo, directeur de l'association Appelle-Moi Poésie, créée en 2014, avec pour objectif de réenchanter la manière de vivre la poésie. La poésie est un lieu de rencontre, une idée partagée par Yves Marcerou, secrétaire de l'association Arcadia Béziers, créée en 1949 par Jean Bonicel dans l’optique de promouvoir la poésie : "pour moi la poésie est un outil de rencontre".



Des actions et évènements pour faire découvrir la poésie

Pour mettre en avant cet art, les deux associations ont recours à de nombreux moyens. Concernant l'association Appelle-Moi Poésie, des animations sont organisées : "on a un atelier de lecture à voix haute, pour apprendre à réciter et comprendre la poésie. On travaille sur la posture, l’oralité, le silence. Tout ça c’est essentiel pour appréhender la poésie". Une autre de leurs initiatives est la réalisation d’une web-série qui met en scène 20 poètes, 10 femmes et 10 hommes qui récitent des poésies oralement et visuellement. L’occasion pour découvrir des poètes méconnus du grand public, mais aussi pour séduire les plus jeunes à travers des formats qu’ils connaissent et consomment. Quant à l'association Arcadia, leur principale action est la réalisation d’un concours créé en 1985 qui récompense des œuvres poétiques. Les recueils retenus pour le concours sont jugés par sept personnes qui sont à la recherche "du recueil qui va apporter une lumière et qui va nous émerveiller" explique Yves Marcerou.



La poésie, un art porteur d‘émotions

Transmettre des émotions, c’est l’une des raisons d’être de la poésie, cet art accompagne quotidiennement la vie de nombreuses personnes comme Lloyd, auditeur de RCF et poète en herbe : "la poésie occupe mon esprit de manière permanente. Je suis un amoureux transi de la poésie, elle me transporte et me transcende". Un art qui émerveille comme l’affirme Catel Tomo : "la poésie permet de voir, entendre, lire et ressentir quelque chose qu’on attend pas et c’est là que l’émerveillement apparaît".