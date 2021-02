Agir pour rendre l'art accessible à tous

Désacraliser l'art

A l’heure du tout numérique et de la démocratisation d’internet, la culture est de plus en plus accessible pour les populations vivant dans des territoires défavorisés. Zakaria Bacha, fondateur de Banlieus’Arts, une association qui s’est donnée pour mission de démocratiser l’art, insiste sur un travail de "désacralisation de la culture". Il ajoute également "qu’il ne suffit pas de mettre des lieux de culture dans les quartiers défavorisés, car personne n’ira, il faut créer l’habitude". Sabine Meyer, présidente fondatrice de l’association Art’Murs note de son côté que "le travail à faire est celui de la médiation entre le public et les œuvres" avant d’ajouter que "cela pourrait se faire à l’école, mais encore faut-il qu’on lui en donne les moyens".



Utiliser la rue pour sensibiliser

L’association Art’Murs s’est tournée vers la promotion du street-art car, comme l’explique Sabine Meyer, "c’est par définition la forme d’art la plus accessible puisqu’elle est dans la rue". L’art du quotidien, accessible dans l’espace public, peut servir de porte d’entrée à un public peu sensibilisé à la culture de par son éducation et son environnement. Une forme d’art qui n’est pas toujours reconnue, mais qui tend à se développer et qui séduit un public de plus en plus large. Audrey Dubernet, chargée de projet à l’association Tout Art Faire, explique que "l’une des idées de l’association est de vulgariser l’art à un public large par le patrimoine". Pour s'adapter à la situation sanitaire et approfondir l’idée d’une culture accessible dans l’espace public, Zakaria Bacha raconte avoir "mis en place des boîtes à lecture dans les commerces".



Mieux vivre grâce à l'art

"L’art a aidé beaucoup de gens qui vivaient mal le confinement à s’en sortir” indique Zakaria Bacha, et ajoute que "la culture permet de se retrouver, de rêver ; elle aide à l’épanouissement". Qu’aurait été le confinement sans séries, films ou livres pour s’évader d’un quotidien morose et déstabilisant ? L’art permet également de créer du lien social et de faire naitre "des échanges intergénérationnels et entre des personnes qui ne se croisent pas forcément dans d’autres contextes" affirme Sabine Meyer. Alors qu’elle a été et est toujours considérée comme non-essentielle par certains acteurs du monde politique, la culture s’est révélée indispensable pour surmonter une crise inédite.

Par Nathan Chaize