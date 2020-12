Agir pour sauver le patrimoine dans nos régions

"Sauvegarder cette mémoire et ces lieux, essentiels à notre histoire"

Comme l’explique Julien Marquis, fondateur et délégué général de l’association Adopte un château, "le patrimoine c’est avant tout l’histoire des hommes, et veiller à sa sauvegarde c’est conserver cette mémoire et les lieux qui l’enrichissent". Le patrimoine français est pluridisciplinaire et concerne les monuments, les bâtiments religieux, le patrimoine industriel, et les savoir-faire immatériels.



S’engager pour faire perdurer ces lieux historiques

L’idée est de faire intervenir la société civile pour continuer de faire vivre ces lieux et les rendre vivants. Des citoyens s’engagent collectivement pour sauvegarder, restaurer et mettre en valeur un site qu’ils ont choisi, par conviction ou amour de l’histoire française. Et c’est ce que propose notamment le mouvement associatif Rempart, qui répertorie environ 350 chantiers et stages techniques proposés chaque année, souvent pour une période de deux semaines. "Sauver un édifice aujourd’hui n’est plus l’affaire d’une seule personne ou de hauts décisionnaires, mais une affaire collective et populaire" explique Fabrice Duffaud, délégué national chargé de l’international pour l’association Rempart.



Un projet collectif vecteur d’enrichissement personnel

Outre le fait qu’un projet associatif de restauration d'un site historique serve à préserver le patrimoine, un tel projet est également porteur d’enrichissement personnel. L’effort collectif ou la participation financière permettent de renouveler et moderniser ces espaces pour faire vivre le site, tout en conservant leur aspect originel. Participer soi-même à un projet de restauration, peut apporter beaucoup sur le plan personnel : amitiés se développant durant le chantier, possibilité d’entrer dans l’histoire de l’édifice, et fierté de son travail et de son engagement. Ces projets gratifiants permettent également à des personnes étrangères d’apprendre le français durant leur séjour, de découvrir la culture et le patrimoine français.