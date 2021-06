Agriculture, terres agricoles, bio : l'action des régions et départements

Le rôle des collectivités territoriales dans le secteur agricole

L’agriculture est une compétence des collectivités régionales et départementales, mais pas exclusivement car l’Europe et l’Etat tiennent aussi un rôle important d'un point de vue financier. Quant aux collectivités territoriales, elle ont plus de compétences dans le soutien des acteurs du monde rural. Par exemple depuis 2014, le Fonds Européens Agricoles pour le Développement Rural (FEADER) est géré par les régions, et ce sont elles qui sélectionnent et coproduisent les projets territoriaux à soutenir. Cependant, le rôle des régions dans le secteur agricole est concentré essentiellement dans le développement économique et l’aménagement des territoires. Les départements participent en grande majorité au remembrement et à l’aménagement foncier du territoire. Autre point : la loi NOTRe qui a permis de renforcer et d'élargir les compétences des collectivités pour plus de solidarité rurale et territoriale.



la problématique du foncier agricole

"L’agriculture est un secteur économique essentiel, car il touche à différents secteurs, comme la gestion du territoire et les questions foncières dans les régions" rapporte Claire Delfosse, professeure de géographie à l'Université Lyon 2 et directrice du Laboratoire d'Etudes rurales. Le foncier n’est pas un sujet anodin dans l’agriculture, c’est d'ailleurs un réel problème pour de nombreux agriculteurs, surtout les plus jeunes comme le déplore Alain Gueringer, géographe et chercheur à l'INRAE : "la concurrence entre les nouveaux et anciens agriculteurs pour l’obtention du foncier rend l’installation des plus jeunes compliquée. En France, 80% de la surface agricole est locative et un agriculteur qui voudrait reprendre 20 hectares aura souvent à traiter avec 7 ou 8 propriétaires". La question du foncier ne se limite pas à une concurrence entre les agriculteurs, l’étalement urbain joue aussi un rôle dans la diminution des espaces agricoles, "la difficulté c’est que les propriétaires mènent leur propre stratégie, ils font des zonages qui ne veulent pas louer à un agriculteur, car ils espèrent récupérer les terrains s’ils deviennent constructibles“, détaille Alain Gueringer.



L’agriculture bio comme alternative durable

De plus en plus d’agriculteurs se tournent vers l’agriculture bio et durable liée à une prise de conscience mais aussi à une augmentation de la demande. "Les remises en question sur les formes de productions font leur chemin auprès des agriculteurs mais aussi auprès des consommateurs", souligne Claire Delfosse. Concernant les consommateurs, ils ont évolué comme l'évoque la géographe en parlant "d’élargissement sociétal des consommateurs de bio". Les clients sont de plus en plus préoccupés par ce qu’ils mangent, comme en témoigne Magalie agricultrice bio en Tourraine, "on a vraiment tous types de personnes, des jeunes foyers, des étudiants. On observe une évolution des philosophies, les gens veulent bien manger moins, mais surtout manger mieux". Mais le bio ne suffit plus. Les collectivités territoriales travaillent également au développement des circuits courts : "elles oeuvrent pour favoriser les circuits courts et les filières bio à travers différents moyens, comme la mise en place d'un minimum de 50% de produits renouvelables et 20% de bio dans l’ensemble des cantines françaises à partir du 1er janvier 2022", explique Claire Delfosse.