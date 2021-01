Aide humanitaire aux Canaries

Noémie Lehouelleur, une journaliste qui vit en Espagne, a réalisé un reportage sur les migrants aux Iles Canaries. Elle s’intéresse à la crise migratoire que connaît l’archipel, et à l’élan de solidarité qui mobilise de très nombreux chrétiens. En 2020, plus de 20 000 migrants en provenance du Maroc, du Sénégal et du Mali ont afflué vers les Canaries. Ces pays africains sont particulièrement touchés par la pandémie et voient leur économie de ce fait, très fragilisée. A cela, s’ajoutent des tensions et conflits politiques, comme pour les Maliens, qui ont fui les violences terroristes et ethniques qui sévissent dans leur pays. La Mission chrétienne moderne, une antenne de l’Eglise évangélique, ainsi que les diocèses des Canaries, ont pour ambition de leur venir en aide et de leur apporter la protection que le gouvernement leur refuse. Le Service jésuite aux migrants prépare un plaidoyer pour qu’enfin la Cour constitutionnelle espagnole et la Cour européenne des droits de l’Homme, condamnent fermement les pratiques illégales visant à décourager les candidats à l’exil tapant à la porte de l’Europe.