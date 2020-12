Aider les jeunes aidants

En France, 500 000 jeunes aident à prodiguer chaque jour des soins, de l’aide ou du soutien, à un membre de leur famille malade ou porteur d’un handicap. Cet investissement personnel est éprouvant et peut représenter jusqu’à 16h de travail par semaine. L’association JADE en Occitanie, s’adresse aux enfants à partir de 7 ans, et leur propose des vacances créatives d’une semaine à Narbonne Plage, où leur prise en charge est assurée par une équipe de bénévoles comprenant une psychologue, des animatrices et des professionnels. Le séjour est axé sur le cinéma et a pour vocation de détendre les jeunes, et de leur donner des moyens d’expression comme l’écriture de scénario ou la construction de décors pour exprimer leurs émotions.