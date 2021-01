Aimer pour vivre - 10 février 2021 à 16:03

Tous les mercredis à 16h, les jeudis à 6h et les dimanches à 17h30

L'amour est une valeur universelle. Pour les chrétiens, elle est la plus importante. Parmi les lieux pour la vivre, le couple et la famille occupent une place particulière. Cette émission traite donc de la vie des familles, avec toutes les questions qui peuvent se poser, par des entretiens en studio, des réflexions ou des extraits d'émissions télévisées. Parfois, il sera question aussi d'amour dans un sens plus large, qui dépasse la réalité de la famille.