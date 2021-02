Aimer pour vivre - 10 mars 2021 à 16:03

Tous les mercredis à 16h, les jeudis à 6h et les dimanches à 17h30

La vie est un voyage, l’amour est le seul bagage dont nous ayons vraiment besoin pour l’entreprendre. L’équipe du SDCF aime parler de la vie, de l’amour, des couples et des familles : leurs peines, leurs joies, leurs difficultés, leurs petits et grands bonheurs ! Nous donnons la parole à celles et ceux qui, par leur engagement, leur profession ou leur recherche personnelle, embellissent la vie, lui donnent tout son sens et nous font grandir en humanité !