Alsace | Raid inter- entreprises Handiâ€™Valid

Vingt équipes de 12 Entreprises partenaires composées pour moitié de personnes valides et personnes handicapées relèveront le défi.

Cet événement, organisé par l’Association Free Handi’se vise à promouvoir la diversité du « Vivre ensemble » et du bien-être en Entreprise et à faire évoluer les regards et les pratiques sur le handicap dans le milieu professionnel.

Florence Beaune est à l’origine de cette initiative :

Un village Free Handi'se sera installé le vendredi 12 mai entre 10h et 15h30, Place du Château (animations, distribution de goodies, parcours d’essai des cyclo-tandem,..) et le top départ des 80 participants (dont parmi eux des Strasbourgeois) sera donné le samedi 13 mai à 8h.

Plus d’information sur www.freehandise.com