Amour et Vérité se rencontrent, Emmanuel Tourpe

Après avoir écrit des dizaines d'ouvrages universitaires, Emmanuel Tourpe publie un recueil grand public de tout petits cours de philo et de com : "Un temps pour penser - un temps pour parler". Son expérience d'un soir au coin du feu, vécue en Auvergne à l'âge de 15 ans, bouleverse positivement sa vie. Le grand philosophe et théologien jésuite Hans Urs von Balthasar ne cesse de l'inspirer. Acteur et observateur avisé de la révolution médiatique en cours, il pense que Facebook n'est pas un spectacle à regarder. Oser s'engager et s'exprimer, quitter la majorité silencieuse. Un nouvel art de vivre chrétien.

https://www.facebook.com/tourpe.emmanuel

https://www.racine.be/fr/un-temps-pour-penser-un-temps-pour-parler