Antilles: la région Auvergne Rhône Alpes aide à la reconstruction

De Lyon à Saint Barthélémy pour rétablir la radio

Instrument indispensable pour coordonner l'aide sur place, la radio devait être rétablie. Après le passage de l'ouragan Iram, il a fallu rétablir les communications pour informer les populations sur place. C'était la mission du lyonnais Hervé Pichat responsable opérationnel client chez TDF:



de la sation de radio Urgence Info, montée par Radio France :Propos recueillis par Marie Leynaud RCF Lyon.

Ouragans : la radio "Urgence Info Iles du Nord" a commencé à émettre sur 91.1 FM à Saint-Martin https://t.co/Cerle4f9gg pic.twitter.com/qf8TVMw5TE — franceinfo (@franceinfo) 10 septembre 2017

Les pompiers du Rhône mobilisés aux Antilles

Une équipe de pompiers du Rhône vient de rentrer de Saint Martin. Objectif de cette mission: apporter les premiers secours à la population fragilisé par le passage de l'ouragan Irma. Les iles de St Martin et St Barthélemy ont été dévastées. L'équipe du Rhône a pu partir via l'association Casc'Appui, un organisme assisté par le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours. Une équipe de l'Ain devrait partir prochainement.

Le lieutenant Thierry Coenne, chef d'équipe à Saint Martin explique en quoi a consisté la mission des pompiers du Rhône:



[ECOUTER] L'interview du Lieutenant Coenne sur RCF Lyon avec Blaise Fayolle

Une entreprise de la Drôme reconstruit les écoles

Après des maisons pour les réfugiés en Irak, des écoles sur l’île Saint Martin. C’est le nouveau programme de l’entreprise drômoise Logelis . Entreprise spécialisée dans la fabrication de maisons à haute valeur environnementale. Sur l’île de Saint Martin tout a été dévasté par l’ouragan Irma. Tous les matériaux vont donc être acheminés par bateau et cela dans l’urgence. Mais rien de provisoire, les constructions seront durables annonce Renaud Sassi, P-d-G de Logelis.



Propos recueillis par Caroline Prat RCF Drôme.