Après un an de pandémie: emploi, où est-ce qu'on va?

Depuis un an le télétravail est la règle pour un grand nombre de français, qu’ils s’en accommodent ou pas.

On a beaucoup parlé des conséquences de ce télétravail sur la vie des familles, des entreprises ou des administrations, mais cela va beaucoup plus loin.

Et au-delà du télétravail, on comprend bien que cette épidémie a profondément bouleversé notre rapport au travail.

Et pour le travail, il y aura un avant et un après covid.

Mais si certains questionnement sont le fruit de cette période à nulle autre pareils, d’autres étaient déjà à l’oeuvre bien avant l’épidémie,

Ils sont les conséquences des dysfonctionnements de l’organisation du travail, des ratés du management, des mutations de l’activité économique et des limites de notre modèle social … et ces questionnements vont se trouver confirmés ou réactivés par l’irruption du Covid 19.

Aujourd’hui alors que la crise sanitaire n’a pas dit son dernier mot, que la crise économique n’a elle n’ont plus pas encore tout balayé.



La question du sens du travail se pose plus que jamais …

Allons-nous continuer comme avant ? Ou inventer dès maintenant des emplois qui respectent les équilibres personnelles, favorisent la lutte contre les inégalité mais aussi contre le réchauffement climatique … c'est tout le sujet de notre émission ce matin

Une émission en partenariat avec la revue Projet