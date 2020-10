Arnaud David, oser un pas décisif

Arnaud est fondateur et coach de Step2plus Coaching, 20 ans d'expérience d'accompagnement d'organisations. Partant du besoin de transformation comme une opportunité de construire des réponses innovantes aux défis du monde du travail actuel, l'approche privilégie la co-création de l'organisation du futur et de l'appropriation des processus pour devenir une organisation apprenante. Le coaching individuel permet de formuler clairement le défi, en lien avec le contexte actuel. Le coaching permet de clarifier l'objectif et de prendre confiance en ses propres ressources et de voir comment transformer les obstacles en levier pour devenir plus pleinement acteur et soi-même.

https://www.step2plus.be

Fondé en 2005, Talenthéo est un réseau de coachs professionnels chrétiens dont la mission est d'accompagner des prêtres, des évêques, des supérieurs généraux et leurs équipes, pour renforcer leur vision et leur leadership pastoral, au service de la croissance de l’Eglise. Comment dynamiser nos communautés en inventant la paroisse de demain ?

Talenthéo propose des accompagnements et des espaces collaboratifs pour explorer les enjeux de l’Eglise de demain, co-construire des visions pastorales innovantes, former au gouvernement ecclésial et favoriser la conversion pastorale personnelle et collective afin de multiplier les communautés de disciples-missionnaires.

Le Pape François appelle à la nécessaire conversion pastorale, dans la continuité du Concile et de ses prédécesseurs. Les territoires déchristianisés sont de plus en plus vastes et le nombre de prêtres diminue.

https://www.talentheo.org/