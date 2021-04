Artisanes et Artisans de Paix à Mindanao aux Philippines

Mindanao est une île située au sud des Philippines et marquée par d’importants conflits causés, notamment, par le président Rodrigo Duterte. Son mandat est le symbole d’une extrême violence surtout à l’égard des plus pauvres avec plus de 27 000 morts liés à la lutte contre le trafic de drogue depuis 2016.

L’île fait également face à de vives tensions entre les indépendantistes musulmans et le pouvoir central. "Les défis restent nombreux, ils ont moins de deux ans pour construire une architecture politique, institutionnelle et fiscale viable pour la région" ajoute Sylvain Ropital, chargé de mission Asie auprès du CCFD-Terre Solidaire.

Mindanao People’s Peace Movement, partenaire de l'ONG, vise à apaiser la situation entre les différentes communautés de l’île. C’est une alliance de 170 organisations locales qui met en place des initiatives solidaires en faveur d’une paix durable.