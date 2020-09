ASKIP, une série tournée dans la banlieue de Grenoble

Cette série se nomme ASKIP qui signifie dans le langage des jeunes « à ce qu’il paraît ». La série met en scène six adolescents qui ont des personnalités et des parcours différents. La particularité de ASKIP, c’est qu’elle a été tournée dans des quartiers sensibles proche de Grenoble. Ce projet est né grâce à l’association Images Solidaires, qui a proposé à ces adolescents de faire un film sur leur quotidien. Ils ont enchaîné les projections, au cinéma, au théâtre et même dans certains festivals avec au bout du tunnel, un joli petit succès pour une production encore bien petite.