Au cœur du mystère, père Benoit de Baenst

Lorsque l'art rejoint la prière, ou l’inverse. Prêtre bruxellois de la Communauté de l’Emmanuel, le père Benoit de Baenst vient de publier, avec l’artiste peintre Aude Carré-Sourty, un livre-dialogue « Au coeur du Mystère », entre Poèmes et Peintures. L’occasion de découvrir le parcours du père Benoit, entre vie paroissiale, camps d’enfants et de jeunes, poésie et enseignement. Un nouvel art de vivre chrétien.