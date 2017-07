Auvergne-Rhône-Alpes: des vacances avec les Petits frères de pauvres

Comme chaque été les Petits frères des pauvres accompagnent des personnes de plus de 50 ans isolées, en vacances. Une façon de découvrir des régions de France et de créer du lien. L'association propose des séjours dans l'une des maisons de vacances en France. Une semaine ou 15 jours de vacances, en compagnie de bénévoles pour se découvrir, partager des activités et vivre une expérience riche et unique.

En septembre, l'équipe régionale des Petits frères propose un séjour dans la région parisienne. Au programme: temps partagés, visites à Paris, promenade en bateau-mouche sur la Seine... Pour évoquer ce séjour, Marie Cadoz, bénévole pour les Petits frères des pauvres dans la fraternité Auvergne Rhône Alpes est l'invité de Blaise Fayolle.



2 200 : le nombre de bénévoles mobilisés chaque été pour accompagner des personnes en vacances

17 : le nombre de maison des Petits frères qui accueillent des séjours

2 730 : le nombre de personnes accompagnées parties en séjours

2 000 : le nombre de personnes accompagnées bénéficiant de "vacances à la journée" (source Petits frères de pauvres)

