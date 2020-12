Backbone, banquier du bien commun

Backbone conclut des accords de partenariat avec des partenaires financiers locaux principalement en Amérique Latine ou en Afrique pour créer et sélectionner des PME qui répondent à ses propres critères de qualification SDG / ESG (Environnement, Social, Gouvernance), avant tout la protection de la dignité humaine. Prêts dans 4 secteurs : L'agro-industrie durable, Éducation, Soins médicaux et Communauté et inclusion sociale. L'inclusion sociale et communautaire comprend les PME qui fabriquent, transforment ou distribuent des produits et services pour les populations locales à faible revenu à un prix abordable, tels que : l'accès à la nourriture, au logement, à l'eau et aux énergies renouvelables, la mobilité ....

Xavier Heude a toujours été motivé pour aider les pauvres, notamment en Afrique tandis que Michel Vandevoir souhaite une finance qui fait le bien.

Professionnels de la finance, ils se sont associés pour lancer Backbone, nouvelle façon de développer les crédits responsables.

www.backbone.eu.com