Banlieue et droits des femmes

Les femmes représentent plus de la moitié des 10 millions d’habitants des quartiers prioritaires et les disparités entre hommes et femmes y sont exacerbées par rapport aux autres territoires.

LaBelles est un local au cœur d’un quartier de la Drôme, où sont accueillies des jeunes filles pour les aider à s’investir et retrouver un place dans leur quartier. A Grenoble, une initiative similaire dans le quartier du mistral a été mise en place.

Enfin, le documentaire "Meufs de la cité" qui est le troisième volet d’un triptyque sur les femmes des banlieues.