Bénévolat au travail : les groupes de solidarité en entreprise

Dans la société Greenflex, un groupe SNC s'est constitué. Louis Jauneau, l’un des membres de groupe, explique que "cela permet à des gens de découvrir une aventure associative. Une des richesses du groupe en entreprise est de pouvoir mixer les personnes autour d’un projet en commun".

Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) compte 21 groupes de solidarité en entreprise en France, et le concept est le même que les groupes d’accompagnement en ville. Le but est toujours d’aider un chercheur d’emploi à retrouver confiance en soi et par la force des choses, une activité.