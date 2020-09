Bibliothèques sans frontières et les Ideas Box au Bengladesh

Un réfugié rohingya sur 4 sait lire et écrire, et seulement 11 % des femmes et 9 % des adolescentes. Dans des camps de fortune, des ONG leur viennent en aide. La reporter signale ainsi l’action de Bibliothèques sans frontières (BSF), qui a mis en place des Ideas Box. Il s’agit de médiathèques mobiles, offrant un accès à la culture et à l’éducation. Les réfugiés apprennent à lire, à écrire, à peindre. Ces ateliers sont ouverts aux habitants, afin de favoriser les rencontres et la cohésion sociale.