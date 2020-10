Cancer du sein : moins d'une femme sur deux se fait dépister dans le Var

C'est la 27e édition cette année. Chaque année en octobre, l'association Ruban Rose mène une grande campagne d'information et de sensibilisation contre les cancers du sein. Quelle est la situation dans le Var ? Interview du Docteur Jean-Louis Wendling, coordonateur du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers.

RCF : Le but de l'opération Octobre Rose est de rappeler aux femmes qu'il est primordial de se faire dépister. Dans le Var, ce message est-il bien entendu ?

Docteur Jean-Louis Wendling : C'est vrai que c'est un message qu'il faut répéter inlassablement car le dépistage vaut vrailent la peine d'être fait. C'est l'une des seules façons de faire diminuer la mortalité de ce fléau.

Dans le Var, environ 40 000 tests sont réalisés chaque année. Cela représente un taux de participation autour de 40 %. Il est légèrement supérieur à celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur (NDLR : 39%) mais il faut savoir que nous sommes dans une des régions où le dépistage organisé est le moins suivi.

Ce taux progresse-t-il ces dernières années ?

Il est stable depuis trois ans. Et il faut rajouter les dépistages individuels qui sont un peu plus nombreux ici qu'ailleurs. Mais même avec ces derniers, nous tournons autour de 50 % de participation. Donc c'est un taux qui reste faible. Je rappelle que le dépistage est préconisé une fois tous les deux ans pour les femmes entre 50 à 74 ans. Il est gratuit. Et les statistiques montrent que les femmes qui respectent ces recommandations guérissent dans 97 % des cas. Ce qui n'est pas le cas lorsque l'on attend les signes cliniques.

Quels sont ces signes ?

On peut détecter un cancer par une palpation, un écoulement du sein ou par un petit nodule que l'on sent dans le creux axillaire par exemple. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus on trouve la maladie petite plus on a de chances de guérir et surtout au prix d'un traitement qui sera forcément moins lourd et moins contraignant, altérant le moins possible la qualité de vie.

L’épidémie de Covid 19 a-t-elle un effet sur le nombre de dépistage ?

Le Covid a bien eu un effet négatif. En mars, il y a eu un arrêt des invitations car les cabinets de radiologie n'étaient pas en capacité d'exercer cette activité. Les mois suivants, nous avons senti un ralentissement de l'adhésion au programme de dépistage. Ces dernières semaines, nous semblons retrouver notre niveau moyen de participation. Donc nous avons perdu six mois et d'après les premières analyses des dossiers des patientes qui sont prises en charge, nous constatons une légère aggravation du nombre de tumeurs détectées un peu plus tard.