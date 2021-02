Cancer : revivre et rebondir après la maladie

Redevenir actif pour mieux vivre, pendant et après

Anne-Sophie Robineau, vice-présidente de la fédération Cheer Up et cofondatrice de l’association On est là raconte sa propre expérience : "avoir un projet m’a permis de mieux vivre le cancer pendant et après la maladie". L’association propose d’aider les jeunes "à avoir des perspectives et surtout à redevenir acteurs de leur vie" explique sa vice-présidente. Aurélie Benoit-Grange, directrice de la Maison Rose et membre de l’association RoseUp, insiste sur l’importance "d’accompagner sur la vie après le cancer". Le programme Rebonds de l’association Cheer Up se concentre d’ailleurs sur cette mission. Les bénévoles proposent un accompagnement pour aider les anciens malades à réaliser les activités qui les font vibrer, à réapprendre à habiter leur corps ou à discuter avec d'autres anciens malades.



Accompagner le retour au monde professionnel

Pour les responsables de ces deux associations, l’aide au retour dans le monde professionnel constitue un axe clé dans l’accompagnement des patients en rémission. Aurélie Benoit-Grange et l’association RoseUp proposent, "du coaching individuel et collectif, mais aussi un accompagnement complet pendant 3 mois". Le programme propose aux anciens patients des rencontres avec des avocats, des art-thérapeutes, ou des socio-esthéticiennes. Aurélie Benoit-Grange note que le retour à l’emploi est différent qu’il s’agisse d’un jeune ou d’une personne déjà ancrée dans le monde du travail. Dans le second cas, "il faut travailler sur un retour en entreprise serein". De son côté, l'association Cheer Up, centrée sur les jeunes, organise des partenariats avec l’association Cancer@Work et 20Ans 1Projet. Ces collaborations donnent lieu à des entretiens avec des recruteurs ou des stages pour aider les jeunes à préciser leur projet professionnel.



Continuer à accompagner pendant la crise

Avec la crise sanitaire, les moyens de mobilisation des associations ont été chamboulés. Aurélie Benoit-Grange explique que "le confinement a été très difficile pour les personnes malades, il a a été vécu comme une double peine". Garder le contact était d’autant plus important pour remédier à l’isolement engendré par le confinement. La vice-présidente de RoseUp ajoute par ailleurs "même lorsque les anciens patients peuvent sortir, ils se confinent parfois volontairement, car sortir est trop dangereux. Nous organisons donc des webinaires tous les jours pour garder un lien".

Par Nathan Chaize