Cap Avenir donner du temps pour se reconstruire

Pour aider des jeunes qui sont sortis du système scolaire et qui se sont isolés, il faut du temps, de l'attention, et ce temps on le prend notamment à Meudon, au sein de la structure Cap Avenir.



Ce dispositif d’accueil de jour propose un accompagnement éducatif personnalisé à des jeunes déscolarisés, entre 16 et 21 ans, qui bénéficient déjà ou non d’une mesure de l’Aide Sociale à l’Enfance.



Ce dispositif de remobilisation propose un parcours personnalisé avec des ateliers collectifs, des ateliers de sensibilisation à la citoyenneté, à la prévention et à la découverte du monde professionnel, des entretiens individuels éducatifs et/ou psychologiques pour favoriser la prise d'autonomie, des groupes de parole, un espace de parole réservé aux parents



Invitée : Virginie Garnier, Responsable du dispositif



Site : Web : www.apprentis-auteuil.org/formation-et-insertion/nos-actions.html#c6276