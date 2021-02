Ce sont des métiers dont on parle peu et qui sont pourtant indispensables, notamment en ces temps de crise sanitaire. Les auxiliaires de vie et les assistantes à domiciles se sont beaucoup donnés en 2020, et le font encore aujourd'hui. Auprès des personnes qui sont dans le besoin: Une écoute, un partage, un lien fort et indéfectible. Pour en parler, des membres de l'association CAPANAM sont sur le plateau de RCF.