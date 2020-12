Capitalisme et écologie sont-ils compatibles ?

À travers le prisme de deux ouvrages, l'encyclique du Pape François "Fratelli tutti" et "Que crève le capitalisme" du journaliste Hervé Kempf, les invités de Melchior Gormand échangent sur les dérives et les alternatives du capitalisme.

Agir avant qu'il ne soit trop tard

Hervé Kempf lance un appel à sauver la planète, aussi vif que le titre de son ouvrage. "Un changement absolument profond est nécessaire car nous sommes face à une catastrophe écologique d'une telle ampleur qu'on ne peut pas attendre trés longtemps."

Pour lui "le système est extrêmement violent" et "il nous faut prendre conscience, qu'hélas, il y a en face de nous des adversaires qui n'entendent que la loi du profit et qui méprisent l'écologie", d'où son titre vigoureusement engagé.

Hervé Kempf fait le lien avec l'encyclique "Fratelli tutti" en précisant qu'au-delà de l'urgence écologique, la fin du capitalisme nous permettra de conserver notre dignité d'Homme en évitant la misère que le système capitaliste engendre.

Pour Dominique Leng, religieux assomptionniste et journaliste au Pélerin, l'encyclique "Fratelli tutti" est moins "tranchée", tout comme la doctrine sociale de l'Église.

"Il est plus gai d'accepter la fin du capitalisme, que d'accepter la fin du monde"

Hervé Kempf

Réformer ou combattre: qu'en pense le Pape ?

Il y a un fil rouge commun entre l'encyclique "Laudato si" et "Fratelli tutti".

"Laudato si" nous permet de repenser notre manière d'habiter ensemble. "Fratelli tutti" veut nous faire prendre conscience d'un "lien universel qui nous unit en tant qu'être humain et qui ne peut pas être réduit à une mondialisation marchande."

Tout est une question d'équilibre. "Sinon on devient cyniques, on ouvre aucuns horizons et on n'a pas le droit de faire ça. On a une responsabilité par rapport aux générations montantes" précise Dominique Leng.

Plus qu'un combat acharné, les deux encycliques promeuvent "des propositions de conversions".

Le plus important, pour le frère Leng, c'est de "reprendre conscience du bien commun" car à ce moment-là nous ne sommes plus "dans un affrontement de systèmes, on est des êtres humains qui trouvons de nouvelles manières de travailler ensemble."