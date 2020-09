"Caractère propre" de l'enseignement catholique, un atout dans la crise?

Le confinement généralisé de mars et avril dernier, devrait laisser place à des fermetures de classes ou d'écoles plus circonscrites, en fonction de la résurgence du virus. Romain Lhémery, le directeur diocésain de l'enseignement catholique dans l'Orne, demeure cependant confiant dans la capacité de l'enseignement catholique à gérer ces situations, pour l'ensemble des 10 000 élèves qu'accueillent l'enseignement catholqiue sur le département. Ses approches singulières tels que l'autonomie ou le lien personnel entretenu entre les établissements et les familles sont pour lui des atouts.