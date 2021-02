Carême : l'expérience spirituelle du désert

Les retraites dans le désert en pratique

Isabelle Talvande, goumière, lanceuse de Goums, explique que le premier Goum a été lancé en 1969 dans le Vercors par Michel Menu. Les Goums ainsi que les retraites Sinaï que Louis Raynaud avait organisé s’adressent en particulier aux jeunes entre 25 et 35 ans. Ces retraites ont lieu chaque été et durent 12 jours. Elles ont été organisées en Algérie, en Jordanie ou en Arménie. 72 personnes peuvent y participer et au préalable, les organisateurs rencontrent les potentiels participants afin de discuter et d’apprécier si le moment est bien choisi pour effectuer la retraite.



La retraite, une expérience du dépouillement

"Le goum permet de vivre une expérience de dépouillement" affirme Isabelle Talvande. De son côté, Louis Raynaud explique que l’on "s’abandonne à Dieu ; on ne sait pas ce qui va se passer, on doit avoir confiance". Les retraites permettent de se ressourcer et de "s’abreuver comme lors du Carême". Isabelle Talvande ajoute que "la retraite permet de faire l’expérience de la pauvreté ; on quitte notre confort et on change complètement nos habitudes, on va à la rencontre de qui on est vraiment". Paradoxalement, la retraite permet de faire des rencontres profondes et de "vivre une expérience de fraternité forte" rappelle Louis Raynaud.



Sortir grandi de la retraite

L'expérience de la retraite transforme la personne que l’on est, explique Louis Raynaud. "On est heureux et on apprend à vivre le moment présent" confirme Isabelle Talvande. L’ancien organisateur de la retraite Sinaï raconte que lorsqu’il a effectué sa première retraite, il sentait qu’il allait perdre la place que Dieu avait en lui. "Avec la retraite, j’ai fait grandir la place de Dieu dans mon cœur" précise-t-il. Un ressenti partagé par Isabelle Talvande qui évoque "une dépendance à Dieu au cours de la retraite ; cela à changé ma façon de vivre durablement".

Par Nathan Chaize