Catéchumènes : un accompagnement spirituel nécessaire

Demander le baptême, un choix

Rodolphe Borgna est ingénieur informatique au Ministère de l’intérieur et est un ancien catéchumène. Il témoigne : "je suis issu d’une famille qui n’est pas catholique et j’ai vécu une grande partie de ma vie en dehors de la religion". Il explique également avoir découvert Dieu à 40 ans et avoir voulu s’engager dans la voie du seigneur. "Le catéchisme m’a accompagné et conforté dans mon choix" affirme-t-il. Hubert de Pommerol, responsable diocésain du catéchuménat pour le diocèse de Valence explique que "les parcours amenant à devenir catéchumènes sont très variés. Le seigneur nous appelle de multiples façons et à tous les âges. Certains veulent se faire baptiser pour un mariage ou pour devenir parrains ou marraines, mais beaucoup le font aussi suite à une grande douleur familiale ou parce qu’il avaient toujours eu cela en eux".



Un chemin de foi et de joie

Le chemin du catéchumène dure en moyenne deux ans. Sandra, auditrice de RCF, raconte que lorsqu’elle a voulu se faire baptiser, elle a trouvé cela très long et voulait aller vite. Rodolphe Borgna avoue avoir ressenti la même chose, mais explique que "c'est nécessaire pour être complètement sûr de notre choix. Il faut du temps et un accompagnement pour comprendre les écrits. Sans le catéchisme, cela aurait été très dur". Marie-Marthe, une autre auditrice de RCF qui accompagne les catéchumènes confie "accompagner ces adultes comme mes propres enfants, c’est une grande joie". Une joie également pour les catéchumènes, ajoute Rodolphe Borgna : "cette expérience m’a complètement changé. Je vois beaucoup plus la beauté des choses et je suis beaucoup plus positif. Quand mon baptême est arrivé, c’était magnifique".



Que faire après le baptême ?

Pour Florence, une fidèle auditrice de RCF, il ne faudrait pas baptiser les enfants mais plutôt les laisser choisir lorsqu’ils seront adultes tout en les accompagnant dans la religion au cours de leur enfance. Jeannine précise en ce sens : "j’ai été baptisée enfant, et j’aimerais être rebaptisée". Hubert de Pommerol informe qu’il n’est pas possible de l’être, mais note qu’il y a une multitude de possibilités pour "recommencer un parcours vers le seigneur". Le baptême n’est pas une fin en soi et l’objectif lorsqu’un catéchumène est accompagné est que "son chemin de foi se poursuive. Nous avons toute la vie pour devenir un chrétien et l’éducation se prolonge après le baptême" rappelle cet accompagnant avant de confier que "c'est arrivé que des personnes que nous avons accompagnées au sein du catéchuménat et qui ont été baptisées disparaissent de la paroisse. C’est une frustration pour moi, mais le baptême est une démarche libre".

Par Nathan Chaize