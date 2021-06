L'écologie tient une place de plus en plus importante dans le paysage politique. Comment s'inscrit-elle dans la vie démocratique française ? Anne Kerléo et Melchior Gormand accueillent Martin Monti-Lalaubie journaliste pour la Revue Projet et Simon Persico, politologue et professeur des universités à Sciences-Po Grenoble pour en discuter.



L'essor de l'écologie dans la vie politique française

C'est en 1974 que pour la première fois en France, un candidat à l'élection présidentielle se réclame de l'écologie, il s'appelait René Dumont et a recueilli 1,32% des suffrages à l'époque. Depuis les écologistes ont rallié de nombreux français à leur cause. Les résultats des élections européennes de 2009 le prouvent avec plus de 16% des voix pour Europe-Ecologie-Les Verts et ainsi que la victoire également du parti écologiste dans plusieurs villes, lors des dernières élections municipales en juin.

Face à la prise de conscience des français sur les questions écologiques, tous les partis ont aujourd'hui dans leur programme des mesures qui se veulent vertes.

L'écologie, un nouveau souffle pour la démocratie ?

Les habitudes changent dans nos foyers, dans notre alimentation ou même dans notre manière de voyager. De plus en plus, les français se posent la question de leur impact écologique dans leur quotidien. C'est un changement générationnel fort que Simon Persico observe. "Il y toute une série de jeunes gens, plutôt éduqués d'ailleurs, il faut être honnête, qui se mobilisent fortement pour l'écologie en général avec une demande très forte de changements des politiques publiques". Selon lui c'est une réponse aux échecs de la démocratie occidentale à faire face aux défis qui sont devant nous.

La revue projet publie un numéro spécial sur cette thématique appelait "Ce que l'écologie fait à la politique" . Avec les échéances électorales à venir, l'équipe de rédaction, dont Martin Monti-Lalaubie fait partie, a ressenti " ce besoin de revoir ces fondements de la démocratie et comment est-ce qu'on pouvait se réapproprier les grands thèmes de la politique".

Dans cette démarche, il était évident pour la revue projet de consacrer une publication à l'écologie. "On sent bien que l'écologie est un sujet de plus en plus présent dans la société civile et que tous les partis commencent à se saisir de cette question-là et c'est un sujet qui s'impose à nous par les réalités climatiques aujourd'hui dans le monde" explique-t-il.