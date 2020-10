Changement d'heure: une heure gagnée pour s'engager

Transformer cette heure libre en heure solidaire

C’est ce que propose Alix Guibert, vice-présidente et responsable du pôle ressources communication à Habitat & Humanisme, qui invite chacun à s’engager et donner de soi-même durant une heure pour faire bouger les choses. "Le partage, c’est la richesse, donner aux autres et donner du temps est une force qui réveille en nous des trésors de générosité." explique Alix Guibert qui défend l’idée que le bénévolat sert à la fois le bénévole, cet engagement donnant du sens à sa vie, et le receveur, dont le quotidien sera amélioré.



Une action proposée

L’initiative "L'heure solidaire" est ainsi née en partant de ce principe : cette heure qui m’est offerte, comment moi dans ma perspective de vie, je peux rendre et offrir aussi ? Pour répondre à cette problématique, l’association Habitat & Humanisme propose à travers cette troisième édition de soit donner une heure de temps de travail en don financier ou de donner une heure de son temps en action bénévole.



Une initiative soutenue par de célèbres ambassadeurs

S’engager est à la portée de tous et les ambassadeurs de cette initiative tentent de par leur popularité de diffuser ce message à plus large échelle. Ainsi, de grands noms de la scène médiatique française se sont mobilisés avec l’association, comme Patrick Bruel, Anne Roumanoff (qui proposera un atelier de coaching en recherche d’emploi), ou encore de grands chefs cuisiniers. Ces personnalités qui s’engagent participeront aux animations destinées aux personnes que l’association logent et accompagnent.