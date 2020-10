Cléophas : un parcours pour former des disciples-missionnaires !

« L’Église en sortie est la communauté des disciples missionnaires » : dans son exhortation de 2013 La Joie de l’Evangile, le Pape François a fait connaître plus largement cette expression qui est devenue courante dans le vocabulaire des chrétiens. Dans le diocèse, le Service de formation permanente lance d’ailleurs un parcours inédit pour former des disciples missionnaires : le parcours Cléophas.

Plus d'informations : http://orleans.catholique.fr/vivre-sa-foi/activites/8478-parcours-cleophas