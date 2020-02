Clothilde de Meulenaere, leader d'espérance

La Session LEAD offre une formation intellectuelle complète au travers des témoignages d’acteurs engagés dans les milieux économique, politique, civil et associatif. En proposant une formation à la lumière de l’Évangile, la Session LEAD veut réconcilier vies spirituelle et professionnelle, et donner aux jeunes l’occasion de s’engager au service du bien commun. Du mercredi 9 septembre en soirée au dimanche 13 septembre 2020 dans l’après- midi. Les jeunes professionnels et étudiants âgés de 20 à 30 ans. A l’hôtel du Prieuré de Corsendonk, dans la province d’Anvers, à 1h15 de Bruxelles. http://www.sessionlead.be/