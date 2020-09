Cohabitation intergénérationnelle : quand jeunes et seniors habitent ensemble

LA COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Véritable innovation sociale, la cohabitation intergénérationnelle consiste à mettre en relation un jeune en recherche de logement avec un senior disposant d’une chambre. Il s’agit d’un engagement avec des droits et des obligations. "C’est avant tout une expérience humaine et bienveillante" souligne Soline de Villard, directrice de l’association Tim & Colette à Lyon. Deux offres existent généralement dans chaque association : l'une gratuite en échange de petits services et une autre payante. Joachim Pasquet, le directeur du réseau CoSI précise : "Cette contribution financière n’est pas un loyer, et est versée dans le cadre d’une démarche solidaire."



LES AVANTAGES DE LA COHABITATION

La cohabitation intergénérationnelle est bénéfique pour les jeunes comme pour les seniors et permet de lutter contre l’isolement et la solitude. D’un côté le senior bénéficie de la sécurité du maintien à domicile et peut percevoir un éventuel complément de revenu. D’un autre côté, les jeunes évitent la crise du logement en se logeant gratuitement ou à moindre coût, sans payer de loyer, et en accédant à un habitat confortable et sécurisé. L’objectif de cette cohabitation est avant tout de "créer du lien social entre les générations et participer à une démarche socialement responsable" affirme Joachim Pasquet.



TROUVER UNE COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE

Quelques conditions sont à réunir pour qu’une cohabitation intergénérationnelle soit conforme à la loi ELAN. L’hôte doit être âgé de 60 ans ou plus et doit occuper le logement qu’il va partager avec son cohabitant. Le jeune, quant à lui, doit avoir moins de 30 ans. Pour créer un vrai binôme, les responsables des associations écoutent longuement les deux parties de manière à comprendre et répondre aux besoins de chacun. Pour les jeunes, une inscription en ligne est possible puis une rencontre a lieu avec l'association pour "comprendre ses motivations, prendre du temps pour le connaître" précise Soline de Villard. Puis du côté des séniors, une visite du logement est organisée. Une fois les vérifications terminées, une rencontre peut alors se mettre en place. "L’association est là pour surveiller la vie du binôme et pour assurer les meilleures conditions de vie des deux côtés" termine Joachim Pasquet.