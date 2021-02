Combattre la corruption, un enjeu démocratique

La justice, un outil primordial

La corruption n'est pas une fatalité, mais un mal que chacun peut combattre. Ce combat, c’est celui d’Anticor, association créée en 2002. "Aujourd'hui, elle regroupe 4850 adhérents organisés en 92 groupes locaux" explique Raymond Avrillier. Afin de garantir son indépendance, l’association finance son fonctionnement via les contributions de ses adhérents. Un point essentiel puisque c’est cette indépendance qui lui permet d’agir en justice sans conflit d'intérêt. Raymond Avrillier affirme que "les outils démocratiques pour lutter contre la corruption existent, il faut simplement savoir les activer". Cependant, l'agrément permettant à l’association de mener des actions en justice (plus de 80 actuellement) est en phase de renouvellement. Une procédure qui tarde explique Raymond Avrillier, probablement à cause de l’action menée par l’association contre le Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti.



La passivité, l'une des causes de la corruption

Des actions essentielles sont nécessaires pour garantir la primauté de l'intérêt général sur les bénéfices privés, que chacun peut reproduire à son échelle. En effet, agir est le seul moyen, et la corruption n’est "ni une question de morale ni de nature humaine, mais bien un problème de passivité" rappelle Raymond Avrillier. Il ajoute d’ailleurs que "cette passivité, touche tout le monde", des particuliers aux médias en passant par les élus. C’est en premier lieu en tant que citoyen qu’il ne faut pas accepter la petite corruption en étant "actif au niveau de notre travail ou de notre quartier ; si on accepte la corruption au plus bas, elle se développe plus haut" lance Raymond Avrillier.



Collectif et information, socles de l’action

Cependant, agir individuellement ne serait pas la bonne méthode. La prise de conscience est individuelle, mais l’action doit être organisée en groupe. Raymond Avrillier préconise en plus d’une mobilisation collective, une nécessité “d’accéder à l'information.” Pour parer au risque de pression encouru lorsqu’un individu dénonce un fait frauduleux, il est essentiel “d’amasser des preuves, de demander les éléments nécessaires, mais aussi de vérifier les éléments du contradictoire afin d’être sûr de ce que l’on avance. Ensuite il faut prendre la responsabilité collectivement et mettre les éléments dans les mains de journalistes qui protègent leurs sources” conclut Raymond Avrillier.