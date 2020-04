Conséquences de la crise sanitaire sur le spectacle vivant

Valérie Etienne est directrice de F2F Music, maison de production et diffusion de spectacles musicaux et humoristiques. Elle est aussi représentante du centre national de la musique au sein des commissions culturelles de la région Sud PACA.Elle évoque la crise du marché culturel, les conséquences sur toute la profession de l'annulation du Festival d'Avignon où elle accompagne plusieurs troupes et artistes, et les besoins de la filière.