Conséquences de la violence conjugale chez les enfants

Karen Sadlier est docteure en psychologie clinique. Elle exerce en cabinet privé et elle est consultante pour l’Observatoire de violence envers les femmes 93 et la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof). Elle a été directrice du département enfants et adolescents du Centre du psychotrauma de l’Institut de victimologie de Paris entre 1996 et 2014, ainsi que secrétaire générale de la Société européenne du stress et trauma.

Karen SADLIER nous parle des conséquences des violences conjugales sur les enfants au micro de Marine Perresse