Contempler la beauté des arbres

Entre fascination et ressourcement

Les arbres existent depuis la création et témoignent d’un héritage, comme l’explique Eric de Kermel, directeur de la rédaction de Terre Sauvage : "l’arbre marque l’histoire et est un témoin du passage du temps, il raconte tout ce que nous n’avons pas vu". Il peut aussi avoir une dimension spirituelle et énergétique pour certains. La sylvothérapie connaît notamment de plus en plus d’adeptes, comme au Japon où des personnes réalisent des "bains de forêt", une sorte de cure en nature avec des balades, et qui provoquent grâce aux molécules émises par les arbres, une meilleure défense immunitaire et une régénération du morale chez les participants. En effet, les arbres sont créateurs de vie sur terre comme l’explique Georges Feterman, président de l’association A.R.B.R.E.S, auteur et conférencier : "les arbres sont d’excellents transformateurs d’énergie".



Retrouver un mode relationnel avec la nature

Notre politique publique a modifié notre rapport aux espaces naturels en urbanisant ces lieux. Selon Eric de Kermel, "on a un vrai souci, très occidental d’ailleurs, qui est d’avoir provoqué l’éloignement de l’homme vis-à-vis de la nature". Il poursuit en expliquant que le patrimoine naturel mériterait la même attention que le patrimoine bâti : "c’est un vrai enjeu fondamental, il faut changer notre rapport à ce vivant". Prendre le temps de reconsidérer ce rapport, d’écouter les peuples "racines" qui n’ont pas perdu cette relation avec la nature, changer la politique publique vis-à-vis des espaces naturels, sont autant d’atouts pour retrouver un meilleur relationnel avec la nature, et participer à sa préservation.



Protéger les arbres

Différentes initiatives ont pour but de sauvegarder ce patrimoine naturel et de participer à sa reconnaissance comme l’opération "L’arbre de l’année", qui élit chaque année deux arbres historiques, un selon les candidatures en ligne et l’autre selon des avis experts d’un jury. L’association A.R.B.R.E.S, avec ces quelque 1000 adhérents, agit pour protéger des arbres dits remarquables, ayant souvent une histoire ou une légende qui leur est attaché. L’association a notamment émis la déclaration des droits de l’arbre, et travaille à rédiger une nouvelle législation pour protéger les arbres en France. Car comme le rappelle Georges Feterman, la France n’échappe pas à la mauvaise gestion des espaces naturels : "en France également, il y a une rentabilisation de la forêt qui ne va pas avec le respect de l’écosystème, avec des coupes abusives".