Contempler la nativité grâce à l'art

Le mystère de l'incarnation nous révèle que Jésus est présent partout dans nos vies humaines, même jusque dans l'art ! La figure du Christ a marqué la création artistique en tout temps.

À quelques jours de Noël, Véronique Alzieu et ses invités, Paule Amblard, auteure et historienne de l'art et spécialiste de l'iconographie du Moyen-Âge et de la symbolique chrétienne, ainsi que Bernard Berthod, conservateur du musée d'art religieux de Fourvière à Lyon, reviennent sur la place de la nativité dans l'histoire de l'art.



Approcher le mystère grâce à l'Art

La naissance du Christ, marquant une nouvelle temporalité pour notre monde, a été racontée, jouée, peinte à travers les siècles.

L'interprétation artistique de la Nativité nous donne des ressources intéressantes pour comprendre les modes de communications, les courants artistiques mais aussi l'impact de la foi sur les époques concernées.

Pour Paule Amblard, les descriptions artistiques de la naissance de Jésus se dont d'abord faites par écrit dans les évangiles apocryphes, pour ensuite être interprétées différemment au Moyen-Âge.

"Ces évangiles qui datent du deuxième siècle vont donner naissance à tout un réseau d'histoires qui vont s'étoffer au fil des siècles jusqu'au moment, au Moyen-Âge où on va jouer ces scènes, où on va faire participer la population qui va jouer la naissance de Jésus."

La réinterprétation artistique permanente de cet événement démontre la nécessité qu'ont les hommes d'incarner la naissance du Fils de Dieu.

Avec l'art "On veut faire comprendre que ce mystère (de la nativité) est perceptible par tous" explique Bernard Berthod.



La nativité dans l'Art contemporain

Paul Amblard évoque différentes oeuvres marquantes qui reprennent la naissance du Christ et apportent une vision plus actuelle.

Par exemple, le tableau de Paul Gauguin, Te Manari no atua ou Le fils de Dieu, représente Marie dans une étable tahitienne. Ou encore la très moderne peinture de Maurice Denis représentant un immeuble et ses habitants avec dans le hall une représentation de la Nativité.

Cette approche très contemporaine peut poser question sur l'approche qu'ont les artistes du sacré. Pourtant, ces oeuvres incarnent, à leur façon et dans leur époque, une interprétation de la nativité. Pour Paule Amblard "c'est une façon de s'approcher de ce thème qui n'est pas simplement historique, qui est quelque chose à faire revivre en soi et à chaque époque".

Maurice Denis, Nativité, 1894