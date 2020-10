Contre le virus de la solitude et de la précarité

Même si elle est moins souvent abordée, la solitude et la précarité des jeunes face au covid-19 existent. Bien que les collégiens et lycéens continuent d’aller en cours, l’enseignement supérieur bascule en visio pour tous les cours et isole les étudiants. Beaucoup de jeunes n’ont alors plus aucun lien social et se retrouve souvent seul et en difficulté financière, les petits boulots étant mis à l’arrêt. Une organisation étudiante, tenue par et pour des jeunes, nommée AGORAé, lutte contre l’isolement et la précarité que peuvent subir certains étudiants, souvent laissés pour compte dans cette crise. Cette association a mis en place des lieux innovants et solidaires, comme des lieux d’échanges et des épiceries où les étudiants dans le besoin peuvent acheter des produits de la vie quotidienne ou des fournitures à prix très limité. Lors du premier confinement, les AGORAé ont joué un rôle clé auprès de 13 000 étudiants bénéficiaires.