Couple : comment entretenir la flamme?

Entretenir la flamme dans un couple : Alain et Régine Gozard y parviennent depuis 63 ans. Ils ont lomgtemps fait partager leur expérience dans le cadre des équipes de préparation au mariage du diocèse de Moulins et dans les soirées Alpha Couples. Et à la veille de la Saint-Valentin, ils nous livrent leur témoignage.