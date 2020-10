Covid 19 : l'épidémie continue de progresser dans le Var et les Alpes-Maritimes

© Le positivité des tests augmente dans le Var et les Alpes-Maritimes. Photo AS

Le taux de positivité des tests augmente par exemple dans les deux départements d'après les chiffres publiés hier par l'Agence Régionale de Santé.

Vous ne serez pas obligés de rentrer chez vous dès 21 heures à partir de samedi. Le Var et les Alpes-Maritimes ne sont pas concernés par les nouvelles mesures annoncées hier soir par le chef de l’État. Au contraire d’Aix-Marseille où un couvre-feu sera instauré entre 21 h et 6 h du matin, pour 1 mois minimum. Mais cela ne signifie pas que le virus ne circule pas dans nos départements.

Dans le Var par exemple, le taux de positivité des tests est passé de 4,8 % à 7,7 en une semaine d'après les derniers chiffres de l'Agence Régionale de Santé, publiés hier. La hausse est encore plus marquée dans les Alpes Maritimes, où il atteint presque les 10 %. Juste en dessous de la moyenne régionale.

Toutes les classes d'âges sont concernées précise l'Agence Régionale de Santé. Le taux d'incidence, qui indique ne le nombre de cas pour 100 000 habitants, progresse également dans les Alpes-Maritimes. Il reste stable dans le Var.

Enfin, autre indicateur surveillé de prêt par l'Ars : la situation dans les services de réanimation. Sur les 574 lits disponibles dans la région, 513 sont occupés. Seulement une partie par des malades du Covid, les autres par des patients hospitalisés pour différentes pathologies. Si l'Agence Régionale de Santé ne détaille pas la situation département par département, le Préfet du Var indiquait lundi que 93 % des lits étaient occupés dans le département.