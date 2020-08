Covid 19 : le masque devient obligatoire dans toute la ville à Toulon

Le Var, comme les Bouches-du-Rhône depuis plusieurs semaines, est un département où le coronavirus circule activement. Il fait désormais partie des 21 départements désormais classé en zone rouge a indiqué le Premier ministre lors d'une conférence de presse organisée jeudi 27 août.

Qu’est ce que CELA veut dire ?

Il y a de plus en plus de varois contaminés. Il y a deux semaines, on comptait 38 nouveaux malades pour 100 000 personnes. 50,8 aujourd'hui. C'est ce chiffre qui justifie le passage en zone rouge.

Qu’est ce que CELA change ?

Le préfet peut prendre désormais des mesures restrictives : interdire des rassemblement de plus de 10 personnes par exemple. Il peut aussi limiter les déplacements à plus 100km ou fermer les écoles et les lieux publics comme c’est le cas à Marseille où les bars et restaurants ferment à partir de 23h.

A Toulon, le maire, Hubert Falco et le préfet du Var, Evence Richard, ont pris la décision de rendre le "port du masque obligatoire dans toute la ville, plages comprises et cela à partir de 6h du matin ce samedi 29 août". C'est la seule décision prise pour l'instant par le préfet. Mais Hubert Falco assure que "si la situation s'agrave, des commerces, bars ou restaurants pourraient fermer plus tôt comme à Marseille".

Peut on imaginer un reconfinement ?

Le ministre des Solidarités et de la Santé a expliqué jeudi qu’un reconfinement dépendait aussi d’autres facteurs, comme la "pression hospitalière", plutôt limitée aujourd'hui car le virus circule surtout chez les 20-30 ans. Mais elle pourrait augmenter rapidement si le virus touchait les personnes vulnérables, âgées ou malades. Mais Olivier Véran assure que les hôpitaux sont prêts et donc qu’un reconfinement n’est pas d’actualité.