Crise et emploi : se mobiliser pour sortir du chômage

Un contexte compliqué

La crise sanitaire liée au coronavirus a également fortement impacté le secteur de l’emploi, celui-ci étant en grande partie paralysé. Durant le précédent confinement, les chercheurs d’emploi ont pu ressentir un fort découragement comme nous l’explique Corinne Belda, administratrice et accompagnatrice pour l’association Solidarités Nouvelles face au Chomâge (SNC) : "l’inédit et l’angoisse de cette situation a poussé certains à abandonner". Outre cette situation actuelle difficile, le chômage est également parfois mal perçu au sein de la société, comme témoignait Marion, une auditrice, "le regard des autres peut être complètement déstabilisant et vous faire perdre votre confiance en soi". La meilleure façon de réduire les risques psychologiques d’une période chômage est de changer le regard des gens sur le chômage.



Faire de cette période un atout

C’est le point de vue d’Émilie Schmitt, co-fondatrice et directrice d’Activ’Action : "le chômage peut être le début d’une belle histoire notamment en étant moteur de projets". Si pour certains, le chômage peut détruire quelqu'unes de leurs compétences, il est pour d’autres révélateur : "le chômage peut un être un temps important pour développer son potentiel si on prend soin de sa santé mentale et qu’on met à profit ce temps en plus qu’on possède". S’entourer est essentiel, et le regard extérieur bienveillant peut pousser une personne à offrir le meilleur d’elle-même. Le fait de rester en groupe et d’être stimulé peut permettre de garder le cap et la motivation tout en utilisant l’intelligence collective pour trouver des solutions, de la motivation et de l’optimisme.



Les avantages d’un accompagnement

Des initiatives comme SNC et Activ'Action sont très importantes pour offrir aux chercheurs d’emploi un bon accompagnement, garder espoir, garder un lien social et professionnel. Ces deux associations proposent en conséquence des accompagnements par téléphone (0805 034 844, numéro vert de SNC) ou en visio, avec des ateliers virtuels, permettant aux demandeurs d’emploi de rencontrer d’autres personnes dans la même situation qu’eux, de perfectionner leurs compétences, et d’avoir accès à une écoute et un soutien sans jugement. Le soutien humain permet de remettre en confiance la personne, souvent un peu découragée tout en travaillant avec des clés réelles permettant sa réinsertion telles qu’une préparation aux entretiens, ou un travail sur les outils (CV, lettre de motivation). Ces associations sont également en lien avec Pôle emploi, qui peut diriger des profils vers leur structure.