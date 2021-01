Customiser son fauteuil roulant

C’est une idée de Florian Legendre, Floteil, de son nom d’artiste : que le dispositif médical qu’est le fauteuil devienne un support artistique qui reflète pleinement la personnalité de son propriétaire. Pour mettre en pratique cette idée, il a créé sa société Vein’art, en espérant attirer de plus en plus d'artistes et de grapheurs pour offrir une large palette de choix de customisation à ses futurs clients. Il a par ailleurs été récompensé en novembre dernier aux Trophées 2020 h'up entrepreneurs.

L’autre initiative est l’idée d’OMNI : révolutionner le fauteuil roulant pour le transformer en trottinette à volonté. OMNI propose en fait d’adapter une trottinette électrique au fauteuil grâce à un dispositif d’attache particulier, nommé le globe-trotter. Depuis deux ans, le système est testé, soutenu par la Fondation pour l’Insertion de SAFRAN, la région Île-de-France et l’APF France Handicap. Ce dispositif devrait être disponible en juin prochain.

Pour aller plus loin : https://www.omni.community/