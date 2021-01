Dans le Var, les maires veulent ouvrir des centres de vaccination

Les 12 maires de la Métropole Toulon Provence Méditerranée proposent, dans un courrier adressé à l’Agence Régionale de Santé et au préfet du Var, de mettre à disposition des salles municipales et métropolitaines.

« Face aux lenteurs actuelles de l’appareil d’État, nous proposons l’aide et le savoir-faire logistique des élus locaux et des collectivités territoriales ». Les mots des 12 maires de la Métropole Toulon Provence Méditerranée dans un courrier envoyé à l’Agence Régionale de Santé et au préfet du Var. Ils proposent « la mise à disposition gracieuse et sans délai de différents et nombreux espaces publics municipaux et métropolitains, pour faciliter la tâche de nos personnels soignants et permettre à nos concitoyens qui le désirent, d’être rapidement vaccinés ».

Rendre plus simple la vaccination

Ouvrir des centres de vaccination, c'est aussi une demande du maire de Brignoles et président de l’Agglomération Provence Verte. « Ainsi les patients pourraient venir se faire vacciner après avoir fait une visite médicale également sur place », explique Didier Brémond. Pour lui, cela faciliterait la mise en place de la campagne de vaccination : « aujourd’hui, il est nécessaire pour se faire vacciner de prendre rendez-vous chez son médecin traitant, de s’y rendre, aller dans une pharmacie, puis retourner chez son médecin ou consulter une infirmière afin de se faire vacciner, puis attendre sur place en vue d’éventuels chocs allergisants. Autant d’étapes qui peuvent à la fois décourager mais aussi générer des contraintes que ce soit en termes de planning, mais aussi de sécurité sanitaire compte tenu des conditions de froid dans lesquelles le vaccin doit être conservé pour garantir son efficacité. »

Dans le Var, la campagne débute mercredi au centre gériatrique Rioudet, à Hyères.