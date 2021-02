Danseurs étoile et orphelins marocains

Aurélia Sellier, coach en prise de parole publique, a créé l’association The What Dance Can do Project. Son but ? Faire profiter les enfants malades, en situation de précarité ou orphelins, d’une initiation à la danse par des professionnels.

Une pratique qui selon la fondatrice, permet de développer plusieurs qualités parmi lesquelles la rigueur, la mémorisation et la confiance en soi. Cela fait déjà 3 ans que cette initiative a été lancée et plusieurs danseurs étoiles se sont joints au projet comme Hugo Marchand.

C’est en Suisse que les premières initiations ont débutées pour s'étendre jusqu’en Nouvelle-Zélande. Récemment, l'association a même pu créer un partenariat avec Les enfants de l’Atlas au Kenya. Une belle initiative qui prend de plus en plus d’ampleur.