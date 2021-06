De Bacchus à Cupidon, le cabaret-théâtre

Une création autour de l'oeuvre de Brassens... Sur scène six comédiens et musiciens se rencontrent autour des chansons et des textes de l'auteur-interprête. Nous avons rencontrez Aurélie Audax la metteuse en scène, de la compagnie du Clin d'oeil, à l'issue de la toute première représentation à Saint-Jean de Braye.