De bonnes résolutions pour un monde plus juste et durable 1/2

Mieux consommer ET MIEUX S'ALIMENTER

Les bonnes résolutions commencent d’abord avec soi-même, avec le mieux-vivre, mieux consommer, avant de s’inscrire dans une démarche écologique et responsable globale. En effet, 22 % des français ont pour résolution en 2021 de mieux s’alimenter selon un récent sondage. Les possibilités pour réaliser cette transition sont multiples comme l’explique Anne Moreau, diététicienne et psycho-nutritionniste : "pour réduire son empreinte environnementale, on peut privilégier les circuits courts, choisir de consommer bio, local et de saison, manger moins de viande". Cette démarche est à la fois individuelle et collective, et plus saine pour l’individu et l’environnement. L’enjeu sur les emballages plastiques constitue également un point intéressant selon Anne Moreau qui développe "les petits pas faits au quotidien comme acheter une gourde et ne consommer que l’eau du robinet, représentent en finalité des impacts très concrets sur l’environnement".



Limiter les déplacements et leurs émissions

Pour limiter les émissions liées aux déplacements, Ludovic Bu présente son triptyque à visée écologique : réduire ses propres émissions, influencer les décisionnaires, et être clément vis-à-vis de la vitesse de ces changements. "L’une des urgences serait de limiter la quantité des déplacements, avec une politique globale, pour notamment réfléchir à une autre manière de travailler ou de se déplacer pour les professionnels" explique Ludovic Bu, spécialiste des transports et des mobilités durables qui insiste sur le fait qu’il faut "être revendicatif avec les décisionnaires". Outre les actions collectives, il est possible d’opérer des changements de manière individuelle : privilégier le télétravail et les transports en commun, limiter ses déplacements surtout ceux motorisés.



Lutter contre la pollution digitale

La part du numérique a dépassé en terme d’émissions de gaz à effet de serre celle du transport aérien. Très polluante, l’industrie du numérique exploite les ressources biotiques, les métaux non-renouvelables et nécessite également beaucoup d’énergie. "Son effet néfaste sur l’environnement est certain" explique Bela Loto Hiffler, fondatrice Point de M.I.R, qui poursuit "plus qu’un geste, si on en a l’envie, on peut adopter une vraie philosophie pour réduire ces effets, comme allonger la durée de vie des équipements, imaginer une seconde et troisième vie aux objets". Réduire notre temps aux écrans, ne pas acheter les nouveaux produits sans en avoir véritablement le besoin sont également de possibles bonnes résolutions. "Il faut sortir de la désolation de la constatation et changer ses gestes, même petit à petit" conclut Bela Loto Hiffler.