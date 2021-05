De quel racisme souffre la France ?

Il y a 1 an jour pour jour, l’afro-américain George Floyd mourait à Minneapolis aux Etats-Unis étouffé par un policier, provoquant une grande vague d’émotion et d’indignation partout dans le monde et relançant le débat sur le racisme. Un an après, c’est l’occasion de faire un point sur la situation du racisme en France.

Melchior Gormand et Stéphanie Gallet accueillent trois invités pour en discuter. Patrick Simon est socio-démographe et directeur de recherche à l’INED, chercheur associé au Centre d’Etudes Européennes de Sciences Po, responsable du département INTEGER de l'Institut des Migrations et auteur. Constance Rivière est secrétaire générale du Défenseur des Droits et Fabrice Dhume est sociologue, ancien enseignant-chercheur à l'Université Paris Diderot et membre de l'URMIS (Unité de recherches Migrations et sociétés), et également auteur.

Racisme ou discrimination ?

Parle-t-on de la même chose lorsqu'on utilise les mots racisme et discrimination ? Constance Rivière rappelle que "le racsime est une idéologie qui présuppose une distinction entre les êtres humains en fonction de leur origine ou leur prétendue race". Le racisme peut avoir de multiples conséquences : des propos, des violences et des discriminations. La discrimination dans le droit équivaut à "un traitement défavorable infligé à une personne en fonction de critères comme l'origine, le sexe, l'âge ou le handicap".

Il y a en France 25 critères de discriminations différents au total. Le distingo entre racisme et discrimination est parfois complexe a établir selon Patrick Simon. Pour Fabrice Dhume le racisme doit être pensé comme un rapport social, comme un rapport de domination qui a comme conséquence la discrimination qui "est une traduction matérielle, à la fois du racisme mais aussi des rapports sociaux".



Pourquoi est-il si compliqué de parler de racisme aujourd'hui ?

Pour Constance Rivière nous avons aujourd'hui en France "une peur et une pudeur à appréhender cette question du racisme en tant que telle, mais aussi des effets racistes d'un certains nombres de décisions qui peuvent être prises". Par ailleurs, les différents contextes dans lesquels les discriminations sont faites peuvent pousser au silence. Patrick Simon prend l'exemple d'un salarié victime de racisme. Il n'est pas simple de continuer à travailler sereinement après avoir dénoncé son employeur. "C'est très complique pour les employés de parler de racisme dans leurs entreprises" constate Patrick Simon.

Il n'est pas simple de savoir si aujourd'hui en France les discriminations augmentent ou diminuent. Pour Fabrice Dhume, cela vient du fait que nous avons peu de "recul historique et que c'est difficile à évaluer". Cependant il est certain qu'aujourd'hui une forme de libération de la parole s'effectue qui permet d'étudier davantage ces sujets et d'en observer l'ampleur.

Malgré tout, les discriminations sont toujous trop présentes dans notre société. De 1992 à 2016, "on ne voit pas du tout décroître les discriminations, on voit plutôt une constance des écarts d'accés à l'emploi par exemple en fonction de l'origine et elle est la encore plus forte pour les descendants d'immigrés" rappelle Patrick Simon.

Il note également une apparition claire et nouvelle des discriminations religieuses.